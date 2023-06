'Verwoesten Oekraïense dam is oorlogsmisdaad, herstel gebied kost jaren'

Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er moeten worden geëvacueerd, maar duidelijk is wel dat met het verwoesten van de Kachovka-stuwdam in de Zuid-Oekraïense regio Cherson inwoners van het omringende gebied in gevaar zijn gebracht. De aanval is volgens experts een grote natuurramp en een oorlogsmisdaad die in dezelfde categorie valt als het vernielen van een kerncentrale.

"Je mag geen doelen aanvallen waardoor veel burgerslachtoffers kunnen vallen. Behalve als het echt een enorme militaire noodzaak heeft", zegt Marieke de Hoon in het NOS Radio 1 Journaal. De universitair docent internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam zegt dat het beschadigen van bruggen en het elektriciteitsnetwerk daarom niet per se een oorlogsmisdaad zijn. "Maar juist installaties als kerncentrales en stuwdammen zijn extra beschermd. Want de kans dat je daarmee burgerslachtoffers maakt en schade toebrengt aan het land is groot", zegt zij in het NOS Radio 1 Journaal.

Ook hoogleraar oorlogsstudies Frans Osinga spreekt over oorlogsmisdaden. "De kans is groot dat Rusland erachter zit. Dan is dit een schending van het humanitair oorlogsrecht. Dan ontketen je krachten die je niet kunt voorzien."

Drijvende landmijnen

"De schade is enorm", zegt Oost-Europadeskundige Bob Deen van Instituut Clingendael. "Er moeten tientallen dorpen ontruimd worden. Die zullen verwoest zijn en ook buitenwijken van de stad Cherson zullen zijn verwoest." Ook noemt hij landmijnen als gevaar. "Die gaan overal heen drijven."

Deen verwacht dat het gebied door de verwoeste dam voor langere tijd onbewoonbaar is en dat het miljarden zal kosten om het gebied weer te herstellen. "De vraag is of Oekraïne, als het het gebied weer onder controle krijgt, daar een nieuwe dam zal willen bouwen. Die was ook belangrijk voor de stroomvoorziening van de regio, dus dit wordt een probleem voor nog jaren, misschien wel decennia."

Dit zijn beelden van de schade aan de dam.