Laagst geklasseerde speelster ooit in kwartfinale Parijs kansloos tegen Muchová

Anastasija Pavljoetsjenkova heeft haar opmerkelijke zegereeks op Roland Garros niet kunnen voortzetten. Met haar partij van ruim drie uur uit de vorige ronde nog in de benen verloor ze in de kwartfinales van Karoliná Muchová: 5-7, 2-6.

Pavljoetsjenkova was twee jaar geleden nog finaliste in Parijs, maar stond daarna bijna een jaar aan de kant met een knieblessure. Daarom was ze diep weggezakt op de wereldranglijst, wat haar nu de laagste geklasseerde speelster ooit maakte in de kwartfinales van Roland Garros.