De Groot boekt honderdste zege op rij, pupil Sluiter klaar op Roland Garros

Het is Jelina Svitolina, de pupil van coach Raemon Sluiter, niet gelukt de halve finales te bereiken. De tennisster uit Oekraïne verloor in de kwartfinales met 6-4, 6-4 van de als tweede geplaatste Belarussische Aryna Sabalenka.

In 2021 en 2022 won De Groot alle grandslamtoernooien. Ook de eerste in 2023 (de Australian Open) werd gewonnen. De Groot kan op Roland Garros, dat voor de eerste keer een deelnemersveld van zestien rolstoeltennissters kent, haar tiende grandslamtitel op rij winnen.

Anastasija Pavljoetsjenkova heeft haar opmerkelijke zegereeks op Roland Garros niet kunnen voortzetten. Met haar partij van ruim drie uur uit de vorige ronde nog in de benen verloor ze in de kwartfinales van Karoliná Muchová: 5-7, 2-6.

Pavljoetsjenkova was twee jaar geleden nog finaliste in Parijs, maar stond daarna bijna een jaar aan de kant met een knieblessure. Daardoor was ze diep weggezakt op de wereldranglijst, wat haar met de 333ste plaats nu de laagste geklasseerde speelster ooit maakte in de kwartfinales van Roland Garros.

De Russin, bijna 32 jaar inmiddels, vocht zich in de vijf breaks tellende eerste set steeds knap terug, maar kon een 4-3 marge niet vasthouden. Dat kwam vooral doordat de Tsjechische veel terughaalde.

Dat was ook het geval in set twee, waarin Muchová de klus simpel klaarde en komende week de mondiale toptwintig bestormt op de nieuwe WTA-ranking.