Tottenham stelt Postecoglou aan als nieuwe coach, na afhaken Nagelsmann en Slot

De 57-jarige Postecoglou, die ook in het bezit is van een Grieks paspoort, werkte vooral in eigen land. Hij was onder meer vier jaar lang bondscoach van Australië en bereikte in die hoedanigheid het WK in 2014 in Brazilië (laatste in de groep met Nederland) en won in 2015 de Azië Cup.

Postecoglou streek in de zomer van 2021 neer in Glasgow en veroverde met Celtic twee Schotse titels. Hij pakte ook drie bekers met de club.

Champions League-finalist van 2019

Tottenham, de Champions League-finalist van 2019, werd dit seizoen teleurstellend achtste in de Premier League. Ook in de twee bekertoernooien konden de Spurs geen potten breken en in de Champions League waren de achtste finales het eindstation.

Bij Tottenham staat de Nederlander Arnaut Danjuma onder contract.