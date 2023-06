Van Dijk kan moeilijk seizoen met prijs afsluiten: 'Oude gevoel moet terug'

Virgil van Dijk zal zich vast weleens met een blijer gemoed bij Oranje hebben gemeld. Hij kende een moeizaam seizoen met Liverpool. Ook zwol de kritiek op het functioneren van de verdediger in binnen- en buitenland serieus aan. "Het kan niet altijd top zijn. Dit hoort bij het leven als voetballer", zegt de 56-voudig international. De aanvoerder van het Nederlands elftal kan zijn seizoen desondanks wel met een prijs afsluiten. Nederland kan volgende week beslag leggen op de Nations League. Oranje had zich eerder al gekwalificeerd voor de Final Four van de Nations League. Het mini-toernooi dat volgende week in Nederland wordt georganiseerd. Volgende week woensdag wacht Kroatië in de halve finale en bij winst treft Oranje Spanje of Italië. De wedstrijd tussen Nederland en Kroatië en de finale worden in Rotterdam (de Kuip) gespeeld en de andere halve finale wordt in de Grolsch Veste (Enschede) afgewerkt. Van Dijk kan het toetje wel gebruiken. Hij werd met Liverpool vijfde in de competitie en wist zich zich daardoor met zijn club niet te kwalificeren voor de Champions League van volgend jaar. Aan de editie van dit seizoen deed Liverpool wel mee, maar werden Van Dijk & co kansloos uitgeschakeld door Real Madrid. "Geen twijfel, wel frustrerend" De 45-jarige Liverpool-legende Jamie Carragher zei na de eerste afstraffing (5-2 in eigen huis) dat hij de plek Van Dijk nog in zou kunnen nemen.

Virgil van Dijk geeft aanwijzingen in het shirt van Liverpool - ANP

In Nederland leverde ander icoon felle kritiek. Tijdens het WK in Qatar, waarop Nederland in de kwartfinales werd uitgeschakeld, zei Marco van Basten dat Van Dijk veel praat, maar "niets zegt". En toen moest de kansloze nederlaag van Nederland tegen Frankrijk (0-4) in maart nog komen. "Ik kende geen twijfels, maar het was wel frustrerend", zegt Van Dijk over zijn seizoen. Van Dijk beaamt dat het een seizoen met "te veel ups en downs" was. Hij vond het "een shock" dat het dit jaar, met name bij Liverpool, als team niet constant genoeg was, maar voegt daar wel aan toe dat het de laatste maanden een stuk beter ging in Engeland. "Met hulp van mijn vrouw en mensen bij de club." De 31-jarige verdediger is zich ervan bewust dat het ook bij het Nederlands elftal beter zal moeten. De eerste interlandperiode onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman verliep door de ruime nederlaag in Frankrijk en de magere thuisoverwinning op dwergstaat Gibraltar (3-0) niet zoals gewenst.

Nations League live bij de NOS De halve finale van de Nations League tussen Nederland en Kroatië is volgende week woensdag live bij de NOS te volgen. De wedstrijd begint om 20.45 uur en is te zien in de NOS-app, op NOS.nl en op NPO 1. De finale is een paar dagen later: op zondag 18 juni. Die begint om 20.45 uur en is ook live te zien in de NOS-app, op NOS.nl en op NPO 1.

En dat terwijl Van Dijk in de eerste periode van Koeman als bondscoach wel successen boekte met Oranje. "Het oude gevoel moet terug. Dat heb ik ook met de bondscoach besproken." De Liverpool-speler vindt dat er nu niet al te vroeg een negatief klimaat gecreëerd moet worden. "We hadden in maart een turbulente week met blessures en ziektes achter de rug", doelend op wat in de volksmond het kipkerrie-incident is gaan heten. Van Dijk noemt de nederlaag van toen wel "Oranje-onwaardig" en snapt dat hij als aanvoerder onder een vergrootglas ligt en dus kritiek krijgt.