Vanavond op tv: Asscher over Oekraïense vluchtelingenstatus • Conflict Sudan • Oekraïense stuwdam verwoest • UFO-onderzoek

EU-adviseur Lodewijk Asscher pleit voor het verlengen van de speciale status die Oekraïners hebben als ze naar de Europese Unie zijn gevlucht. Er zijn zorgen over de toekomst omdat de oorlog mogelijk nog jaren kan duren. Daarbij dreigt volgens Asscher solidariteitsvermoeidheid. Asscher wil de verblijfsstatus van Oekraïense vluchtelingen met tien jaar verlengen, tot 2035. De EU-adviseur schuift aan in de studio.

Oekraïense stuwdam verwoest

De belangrijke Kachovka-stuwdam in de Zuid-Oekraïense regio Cherson is vannacht verwoest. Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar ervan de dam te hebben opgeblazen. Gevreesd wordt dat zo'n tachtig dorpen en delen van de havenstad Cherson onder water komen te staan. Peter Wijninga van The Hague Center for Strategic Studies vertelt in de studio over de gevolgen van de aanval.