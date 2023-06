Almere City ruikt de eredivisie: 'Gevoel dat je hier geschiedenis kunt schrijven'

Er was een bizarre halve finale voor nodig, waarbij keeper Nordin Bakker drie penalty's van VVV-Venlo stopte - de vierde ging over. Als Almere City in de finale van de play-offs om promotie en degradatie ook FC Emmen verslaat, kan het als jongste betaald voetbalclub toetreden tot de eredivisie. "Dat is ook het mooiste, het gevoel dat je hier écht geschiedenis kunt schrijven", zegt aanvoerder Danny Post. Want de historische promotie ligt binnen handbereik. De polderclub is nog nooit uitgekomen in de eredivisie en volgend seizoen kan zomaar de eerste keer zijn. Supporters kunnen niet wachten. De club meldt dat de thuiswedstrijd van vanavond binnen drie kwartier was uitverkocht.

Almere City-FC Emmen bij de NOS Het eerste finaleduel tussen Almere City en FC Emmen is te volgen bij de NOS. Via flitsen in Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1 en via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Beelden zijn te zien in het late Sportjournaal, rond 23.25 uur op NPO 1. De return is zondag. De winnaar van het tweeluik speelt volgend seizoen in de eredivisie.

Waar komt het succes van Almere City vandaan? Het korte antwoord: de clubliefde klopt. Zowel van spelers, supporters als sponsoren. Almere City werd in 2001 opgericht, het geboortejaar van maar liefst zes spelers van de huidige selectie. Niet iedereen is in Almere geboren en getogen, maar als je een band met de club hebt, blijft die vaak. Zo begon Damian van Bruggen (aanvoerder nu Post geschorst is) als kleine jongen bij Almere tot hij door Ajax werd weggekaapt, en kwam hij na een eredivisie- en buitenlandavonturen weer terug bij z'n basis. Dat geldt ook voor Hedwiges Maduro, de assistent-trainer. De 38-jarige ex-prof (onder meer Ajax en Valencia) is geboren en getogen in Almere. Eind vorig jaar aasden PSV en FC Groningen op hem, maar hij bleef Almere trouw. 'Laat de zon in je hart' En dan zijn er nog Jochem Ritmeester van de Kamp en Stije Resink, twee jonge basisspelers uit de eigen jeugdopleiding van Almere. "Ik ken ze allemaal", zegt Lalenya Veldkamp, al negen jaar trouw supporter en lid van de 40+-supportersvereniging. In haar hoofd klinkt onafgebroken 'Laat de zon in je hart', de goaltune die Almere op verzoek van supporters sinds dit seizoen weer terugbracht in het Yanmar stadion.

Thomas Poll van Almere City met fan Ivy (6) die haar kamer vol heeft hangen met posters van Poll - Lalenya Veldkamp

"Iedereen staat voor elkaar klaar en alles wordt samen gevierd", verklaart Veldkamp het succes. "Of ze nou winnen of verliezen, de spelers lopen altijd naar ons toe om ons te bedanken." Die eensgezindheid beaamt Rayen Halfhide, die op z'n veertiende bij Almere City speelde en met aanvoerder Van Bruggen op school zat. "Ik ben zo blij en trots op hem. De selectie waar hij deel van uitmaakt, bestaat niet uit wereldtalenten, maar wel uit veel jongens met eerdere eredivisie-ervaring. Een aantal zelfs ook in grote competities in het buitenland. Hun kracht is dat het team meer is dan de optelsom van individuen. Als ze in een goede flow zitten, kunnen ze knallen." Derde in competitie Almere City werd dit seizoen derde in de Keuken Kampioen Divisie, achter oud-eredivisionisten Heracles Almelo en PEC Zwolle. De eigenaar is sinds 2010 stenenmiljardair Lesley Bamberger, die nieuwe sponsoren wierf, een nieuw stadion liet bouwen en in de jeugdopleiding investeerde. Iets wat zich uitbetaalde met Jong Almere, dat zelfs is gepromoveerd naar de tweede divisie. "Ik heb door de jaren heen vooral tegen Almere gespeeld", zegt routinier Post (34), sinds vorige zomer actief in Flevoland. "Maar je kon altijd al zien dat ze hier ergens mee bezig waren, dat merkte je ook aan de faciliteiten. Het is een club met potentie."

Danny Post, de aanvoerder van Almere City FC - Pro Shots