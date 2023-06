Groningen hoopt op stevig Kamerdebat over inlossen ereschuld gaswinning

Ruim drie maanden na het vernietigende rapport van de Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen moeten premier Rutte en staatssecretaris Vijlbrief verantwoording afleggen in de Tweede Kamer. Het debat begint aan het einde van de middag, premier Rutte komt morgen aan het woord. Veel Groningers hopen dat de Kamer extra toezeggingen afdwingt bij het kabinet. In februari presenteerde commissievoorzitter Van der Lee de conclusies van de onderzoekscommissie. In de kern komt het erop neer dat de belangen van Groningers structureel zijn genegeerd. Maximale gasopbrengsten waren altijd de leidraad voor de oliemaatschappijen Shell en Exxon, samen met de Nederlandse Staat. Slechts een klein deel van de opbrengsten gingen naar Groningen. De enquêtecommissie spreekt in dat verband van een ereschuld die moet worden ingelost. Groningse bestuurders vragen ten minste 30 miljard euro. Gevecht om compensatie Het kabinet erkent dat er veel is misgegaan en premier Rutte bood daarvoor opnieuw zijn excuses aan. Maar het kabinet wil niet zo diep in de buidel tasten als Groningen vraagt. Er is in totaal ruim 22 miljard euro gereserveerd voor het oplossen van de problemen als gevolg van de gaswinning. Daarvan is 13,5 miljard 'nieuw geld', de overige 8,7 miljard is voor bestaande plannen. Van dat geld moeten meer huizen worden versterkt die door de bevingen zijn verzwakt, en de vergoeding daarvoor moet sneller en eenvoudiger beschikbaar komen. Huizen moeten bovendien energiezuiniger worden. Verder wil het Rijk geld uittrekken om de geestelijke gezondheid van inwoners te verbeteren.

Conclusies enquête in het kort: Er was veel minder gas nodig dan aan de Groningers en de Tweede Kamer werd verteld: 27 miljard kuub in plaats van de recordhoeveelheid in 2013, 54 miljard

De gaswinning werd sommige jaren hoog gehouden voor de overheidsfinanciën, ondanks onveiligheid voor Groningers

Shell en ExxonMobil waren tegenstanders van verlaging van de gaswinning; Exxon noemde Groningen een 'kroonjuweel'

Beide oliemaatschappijen wilden in 2016 stoppen met de gaswinning uit vrees voor strafvervolging

Premier Rutte zag pas in 2018 de ernst van de situatie; de woede over 2013 was hem ontgaan

De Groninger Bodem Beweging, Groningse gemeenteraden, burgemeesters en de commissaris van de koning zijn niet tevreden over de reactie van het kabinet. Volgens commissaris van de Koning Paas is de "grote schade" door de bevingen "pijnlijk precies in beeld gebracht" door de enquêtecommissie. "Daar moet iets tegenover staan dat dat in balans brengt." Er is weliswaar geld voor de uitbreiding van de snelweg naar de Eemshaven en voor investeringen in het stimuleren van de productie en opslag van waterstof in Groningen. Ook is het eenvoudiger om geld te krijgen voor door aardbevingen veroorzaakte schades. Maar andere wensen van Groningen worden niet vervuld. Zo gaat de gaskraan niet direct dicht; de einddatum is nog steeds niet zeker. "De doelen zijn goed, maar de maatregelen en de middelen zijn te mager", menen Groningse bestuurders. De afgelopen maanden is daar tevergeefs achter de schermen met het kabinet over onderhandeld. De hoop is nu dat de Tweede Kamer meer bereikt. Groningse gedupeerden zijn bang dat er niet genoeg geld overblijft voor versterking van de huizen en het herstel van schade nu en in de toekomst.

Politiek redacteur Ewoud Kieviet over de inzet van partijen: "In de Tweede Kamer klinkt vooral veel zorg over de zwaarst getroffen Groningers. Het kabinet wil de schadeafhandeling versoepelen door voor schades tot 40.000 euro geen inspecties meer uit te voeren, maar dat geld toe te kennen als je in een aardbevingsgebied woont. Kamerleden van SP, PvdA en ChristenUnie vrezen dat hierdoor de echt ingewikkelde schades onderop de stapel komen te liggen en mensen nog langer moeten wachten op vergoeding. Ook kan hierdoor ongelijkheid ontstaan met eerder afgehandelde schades. Ook wil de Kamer dat het kabinet duidelijk maakt hoe de leefbaarheid in Groningen de komende decennia wordt verbeterd. De ChristenUnie stelt voor om een 'Groningenwet' te maken, waarin duidelijk staat hoe de economie en de leefbaarheid in het gebied wordt verbeterd. Oppositiepartijen als de SP en de PvdA zullen hun pijlen vooral richten op premier Rutte, die al dertien jaar verantwoordelijk is voor het kabinetsbeleid. Ze noemen zijn optreden voor de enquêtecommissie ongeloofwaardig.