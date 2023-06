Groningen roept Kamerleden op conclusies eindrapport gaswinning te steunen

"Kamerleden, overtuig en dwing het kabinet om alle conclusies van het eindrapport te onderschrijven en over te nemen. U bent aan zet." Die boodschap is vandaag te lezen in paginagrote advertenties in diverse kranten.

De provincie Groningen schrijft in de advertentie zich "eindelijk gehoord en gezien" te voelen door de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen, maar is teleurgesteld over de reactie van het kabinet.

"De stap voorwaarts is te beperkt. Het inlossen van de ereschuld blijft steken in woorden." Reden voor de provincie om de leden van de Tweede Kamer op te roepen om de regering te dwingen om alle conclusies te onderschrijven.