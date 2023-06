NS krijgt 'boete' van 1,5 miljoen euro voor slechte prestatie in 2022

De NS krijgt een boete van 1,5 miljoen euro vanwege het afschalen van de dienstregeling in 2022. Dat schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen in een brief aan de Tweede Kamer. Zij zal het bedrag overigens niet innen. Het geld moet worden gebruikt voor de reiziger.

Vanwege de daling van het aantal reizigers in coronatijd kreeg de NS vorig jaar staatssteun: de zogeheten Beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV). Eén van de voorwaarden daarbij was dat de dienstregeling vergelijkbaar moest zijn aan die in 2021.

Aan die voorwaarde heeft de NS niet voldaan. Onder meer vanwege personeelstekort is de dienstregeling in de tweede helft van vorig jaar afgeschaald. Reizigers hebben daarvan veel hinder ondervonden.

De staatssecretaris zal de boete niet innen, schrijft zij, omdat ze niet wil dat de reiziger gedupeerd wordt. Ze wil dat het bedrijf een plan opstelt om de dienstverlening te verbeteren en achteraf verantwoording aflegt over de besteding.