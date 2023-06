Kringloopwinkel in Ermelo ontvangt doos met mogelijk eeuwenoude bijlen

In een doos in een kringloopwinkel in Ermelo zijn drie eeuwenoude vuistbijlen aangetroffen. Ze komen waarschijnlijk uit de steentijd en zijn 5000 jaar oud. Bij een museum in het het dorp zijn ze razend enthousiast.

"Wij werden gebeld door de kringloopwinkel met de vraag of we wilden kijken naar een doos met een bijzondere vondst", zegt Patrick van Reeuwijk van Museum het Pakhuis tegen Omroep Gelderland. Toen hij de foto zag, vermoedde hij meteen dat het om vuistbijlen ging. Waarschijnlijk komen ze uit een oude grafheuvel.

Het is niet de eerste keer dat er een dergelijke vondst is gedaan in Ermelo. "Er wordt al vanaf de ijstijd in en rondom Ermelo geleefd. De mensen die er woonden hebben daar hun sporen achtergelaten", zegt Van Reeuwijk. Zo liggen er midden op de Ermelose Heide twee Romeinse marskampen die zijn aangelegd rond 180 na Christus.

Statussymbool

Vuistbijlen werden oorspronkelijk gebruikt om mee te hakken. Toch werden de meeste bijlen die nu nog boven water komen daar niet voor gebruikt. Zij werden gezien als een soort statussymbool. "Tegenwoordig kopen wij bijvoorbeeld een dure auto om aan onze buren te laten zien hoeveel geld we verdienen. In die tijd had een bijl zo'n soort status."

Hoe de bijlen in de doos bij de kringloopwinkel terecht zijn gekomen, is niet bekend. De bijlen moeten nog worden onderzocht door archeologen. Als blijkt dat het inderdaad eeuwenoude vuistbijlen zijn, krijgen ze een plekje in de collectie van het museum.