De Groot gaat voor tiende grandslam op rij: 'Maar concurrentie leert nieuwe dingen'

In 2021 en 2022 won De Groot alle grandslams, ook de eerste in 2023 (de Australian Open) werd gewonnen. Toch voelt de rolstoeltennisster dat de concurrentie dichterbij komt.

Dat betekent meer concurrentie, volgens De Groot "een goede stap". De drievoudig winnares in Parijs speelt vandaag in de eerste ronde tegen Fransece Emmanuelle Morch. "Voor mij is dat ook leuker, een extra rondje spelen."

"Ze leren nieuwe dingen om mij te kunnen verslaan", merkt De Groot, die vooral doelt op Yui Kamiji. De Japanse is de mondiale nummer twee. "Aan mij is het zaak om scherp te zijn en te reageren daarop."

Of De Groot die prestigieuze titels nog iets doet? "Het is wel een gevoel dat ik ken. Maar ik weet hoe hard ik ervoor moet werken, dus als het dan toch weer lukt, dan ga ik uit m'n dak."

Rijdend door Parijs, kijkt ze stiekem al een jaartje vooruit: in 2024 zijn de Spelen. "Je gaat toch nadenken: hoe voelt het hier op gravel? We reden gisteren de stad binnen, toen zeiden we al: het staat nu al vast, laat staan als de hele stad vol is met supporters."

Rolstoeltennis populairder

Ontzettend belangrijk vindt De Groot de aandacht voor rolstoeltennisters die alsmaar toeneemt. "De aandacht op de Paralympische Spelen was voorheen veel groter dan op grandslams. Maar daar zien we heel veel verandering in, we spelen ook op de grote banen nu."

De Groot glundert vervolgens: "Ja, de groei is enorm, dat merk ik. Daarom is het op dit moment heel mooi om tennisster te zijn", besluit ze trots.