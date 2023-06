Belangrijke stuwdam in Dnjepr verwoest, 'waterstroom onbeheersbaar'

In een dorp vlak bij de verwoeste dam is het waterpeil volgens de door Rusland geïnstalleerde burgemeester al met tien meter gestegen. Verwacht wordt dat dat verder oploopt, tot zo'n twaalf meter.

Op videobeelden is te zien dat grote hoeveelheden water door een gat in de dam stromen. Gevreesd wordt dat zo'n tachtig dorpen en delen van de havenstad Cherson onder water komen te staan.

De Kachovka-stuwdam in de Zuid-Oekraïense regio Cherson stort steeds verder in. Volgens een door Rusland geïnstalleerde functionaris is de waterstroom onbeheersbaar, meldt het Russische persbureau Tass.

De bewoners van enkele honderden huizen in het gebied direct achter de dam zijn geëvacueerd. Het is onduidelijk hoeveel mensen er nog wonen in het door Rusland bezette gebied dat mogelijk zal overstromen. Volgens de door Rusland benoemde gouverneur van het gebied zijn geen massale evacuaties nodig.

In de Oekraïense regio Cherson is een grote dam verwoest. Grote hoeveelheden water stromen van de ene naar de andere kant van de dam, is te zien op beelden. Gevreesd wordt dat tientallen dorpen en delen van de stad Cherson onder water komen te staan. - NOS

Er zijn grote zorgen over de gevolgen van het lek. De dam is cruciaal voor de watervoorziening van de door Rusland in 2014 geannexeerde Krim. Het water wordt ook gebruikt voor de koeling van de kerncentrale Zaporizja.

NAVO-topman Stoltenberg zegt dat de verwoesting van de Kachovka-stuwdam in Oekraïne "opnieuw laat zien hoe wreed de Russische oorlog in Oekraïne" is. Hij spreekt van een "schandalige daad". De helft van de dam zou inmiddels zijn weggeslagen, mede door de sterke stroming.

De Kachovka-dam is dertig meter hoog en gebouwd in 1956. Het bouwwerk bevat ook een energiecentrale: het stromende water wekt elektriciteit op. Volgens Oekraïne is de centrale onherstelbaar beschadigd.

Deze kerncentrale, de grootste van Europa, is sinds het begin van de oorlog in handen van Rusland. Oekraïens personeel houdt de centrale onder dwang draaiende. Er zijn geregeld berichten van beschietingen rondom de centrale. Ook is de kerncentrale een aantal keren afgesloten geweest van het stroomnetwerk als gevolg van de oorlogshandelingen.

Buitenlandredacteur Chiem Balduk:

"Op beelden is te zien dat het midden van de dam is doorgebroken en het water met grote kracht wegstroomt. Ook zijn er talloze filmpjes van bij de stad Cherson waar je het waterpeil ziet stijgen. Het is duidelijk dat de dam er niet meer is en dat het water snel stijgt.

De Kachovka-stuwdam ligt in de Dnjepr, de belangrijkste rivier van Oekraïne. De dam ligt net ten noorden van de stad Cherson, die Oekraïne in november heeft bevrijd. Het laaggelegen gebied is in Russische handen en een groot deel daarvan zal onder water komen te staan. Het is onduidelijk of daar nog mensen wonen of dat die al eerder zijn geëvacueerd vanwege oorlogshandelingen. De meeste wijken van Cherson zijn hooggelegen. Een bewoner vertelde mij dat de meeste stadsbewoners veilig zijn.

Oekraïne heeft er lange tijd voor gewaarschuwd dat dit zou gebeuren. De timing is niet toevallig: de laatste dagen zijn er steeds meer berichten dat het langverwachte tegenoffensief is begonnen. Oekraïne vreesde al dat als het de oversteek zou wagen over de Dnjepr om het zuiden te bevrijden, dat dan de dam zou worden opgeblazen om de opmars te stuiten."