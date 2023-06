Wekdienst 6/6: Eerste AZ-relschoppers voor de rechter • Tweede Kamer praat over gasenquête

Goedemorgen! De eerste zeven AZ-supporters die worden verdacht van rellen staan voor de politierechter. En in de Tweede Kamer gaat het straks over het kritische rapport van de enquêtecommissie aardgaswinning Groningen.

We beginnen met het weer: op de meeste plekken is het helder, behalve in het noordwesten. De temperatuur ligt rond de 10 graden. De ochtend begint zonnig. De temperatuur loopt op tot 20 graden in het noorden en westen tot 26 graden in het binnenland.