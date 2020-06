Manchester United ondanks kranig Norwich naar laatste vier in FA Cup

Manchester United heeft zich als eerste club geplaatst voor de halve finales van de FA Cup. Norwich City, de hekkensluiter in de Premier League met Tim Krul onder de lat, weerde zich in eigen huis kranig, maar moest tegen het einde van de tweede verlenging toch buigen: 1-2.

Manchester United heeft nog volop zicht op een Champions League-ticket en om de kansen intact te houden had manager Ole Gunnar Solskjaer enkele toppers rust gegund. Zo ontbraken doelman David de Gea, Paul Pogba, Marcus Rashford en Anthony Martial, afgelopen woensdag nog goed voor een hattrick tegen Sheffield United.

Slordigheden

Het gemis van een aantal vaste krachten vertaalde zich in vele slordigheden en onbegrepen passes. In de matige eerste helft was de beste kans dan ook voor Norwich City. Na goed voorbereidend werk van Todd Cantwell had Lukas Rupp net even te veel tijd nodig om de bal te controleren. Dat bood Harry Maguire de gelegenheid de geplande uithaal te blokken.

Bleef de eerste helft verstoken van schoten op het doel, in de tweede was de eerste de beste meteen ook een rake. Met de punt van zijn schoen slaagde Juan Mata erin een onnauwkeurige voorzet van Luke Shaw door te tikken tot bij Odion Ighalo, die de bal vrij voor Krul voor het intikken had: 0-1.