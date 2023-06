Braziliaans plan om illegale ontbossing Amazone te stoppen

De Braziliaanse president Lula da Silva heeft een plan gepresenteerd dat in 2030 een eind moet maken aan illegale ontbossing in het Amazone-regenwoud. Zo wordt er meer geïnvesteerd in het opsporen van milieumisdrijven.

Met behulp van satellieten gaat de regering het regenwoud strenger monitoren, op zoek naar illegale houtkap en veeteelt. Ook komt er meer controle op geldstromen, zoals de verkoop van kettingzagen en graafmachines voor illegale mijnactiviteiten. Duurzaam ecotoerisme en natuurbehoud moeten helpen beschadigde stukken regenwoud te herstellen.

Brazilië sloot in 2021 een convenant met veertig andere landen om de wereldwijde ontbossing tegen te gaan, maar onder de toenmalige president Bolsonaro is de ontbossing van het Braziliaanse deel van het Amazonegebied alleen maar toegenomen.

Bolsonaro's opvolger Lula trad begin dit jaar aan. Hij heeft bescherming van het klimaat tot een van zijn prioriteiten gemaakt.