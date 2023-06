FBI-agent die jarenlang spioneerde voor de Russen overleden in cel

In een gevangenis in Colorado is Robert Hanssen overleden, een van de beruchtste spionnen uit de Amerikaanse geschiedenis. Hij was veroordeeld tot levenslang omdat hij als FBI-agent zeker zestien jaar lang informatie verkocht aan de Russen. De doodsoorzaak van de 79-jarige Hanssen is nog onduidelijk.

Hanssen ging in 1976 aan de slag bij de FBI, waarbij het onder meer zijn taak was om Russische spionnen op te sporen op Amerikaanse bodem. Op een gegeven moment bood hij zonder dat de FBI dat wist zijn diensten aan bij de inlichtingendienst van de Sovjet-Unie.

Hij leverde tussen 1985 en 2001 ongeveer 6000 documenten aan de Russen, met onder meer militaire plannen. Ook wordt hij medeverantwoordelijk gehouden voor de dood van zeker drie Sovjet-officieren die voor de Amerikaanse inlichtingendienst werkten en na hun ontmaskering als dubbelspion werden geëxecuteerd. De Amerikaanse politie heeft Hanssen omschreven als "de schadelijkste spion in de geschiedenis van de FBI".

Diamanten en horloges

Hanssen kreeg uitbetaald in contant geld, diamanten en Rolex-horloges. Zijn spionageactiviteiten leverden hem naar schatting 1,4 miljoen dollar op. Mede door zijn bescheiden levensstijl bleef hij echter jarenlang onder de radar.

In 2001 liep hij alsnog tegen de lamp. In een park in Virginia werd hij op heterdaad betrapt toen hij een tas vol geheime documenten achterliet.

In zijn proces ontliep Hanssen de doodstraf in ruil voor een bekentenis. Hij zei dat het hem vooral te doen was geweest om het geld, en niet zozeer om de Sovjet-ideologie.