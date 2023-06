Joran van der Sloot toch in beroep tegen uitlevering aan VS

Joran van der Sloot vecht zijn uitlevering door Peru aan de Verenigde Staten toch aan. Zijn Peruaanse advocaat heeft dat bekendgemaakt.

De 35-jarige Nederlander is in Peru veroordeeld voor moord op een studente, maar is in de VS ook aangeklaagd voor afpersing van de familie van Natalee Holloway, het meisje dat in 2005 verdween nadat ze samen in een bar hadden gezeten.

Vorige maand maakte Peru bekend dat het Van der Sloot vanwege die laatste zaak tijdelijk gaat uitleveren aan de VS. De uitlevering staat gepland voor komende donderdag. In de aanloop daarnaartoe werd de Nederlander afgelopen weekend verplaatst naar een gevangenis in de Peruaanse hoofdstad Lima.

Ambassade

Aanvankelijk was Van der Sloot niet van plan zijn uitlevering aan te vechten, maar hij is van gedachten veranderd, zegt zijn advocaat Máximo Altéz. Volgens hem gebeurde dat na een bezoek van medewerkers van de Nederlandse ambassade. Zij zouden hem ervan hebben overtuigd in beroep te gaan. Waarschijnlijk dient vandaag of morgen een kort geding.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de inmenging van de ambassade niet. Een woordvoerder zegt tegen De Telegraaf niet te kunnen ingaan op individuele zaken. Wel verleent het ministerie volgens de woordvoerder "consulaire bijstand aan alle Nederlanders in buitenlandse detentie die dat willen, inclusief bezoeken".