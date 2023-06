Egypte bestraft Leids museum om 'afrocentrische' tentoonstelling

Het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden mag geen opgravingen meer doen in Sakkara, het beroemde grafveld bij de Egyptische hoofdstad Caïro. De Egyptische autoriteiten hebben dat verbod opgelegd uit woede over een tentoonstelling die in het Leidse museum te zien is, meldt NRC.

De expositie Kemet. Egypte in hiphop, jazz, soul & funk opende eind april. Volgens het museum is het een zoektocht naar "de betekenis van het oude Egypte en Nubië in het werk van muzikanten uit de Afrikaanse diaspora".

Het gaat vooral om zwarte artiesten uit de Verenigde Staten, die worden geportretteerd als Egyptische iconen uit het verleden. De bezoeker ziet onder meer Beyoncé en Rihanna als koningin Nefertiti, rapper Nas als farao Toetanchamon en Eddie Murphy als farao Ramses.

Al snel na de opening kwam er een stroom aan negatieve reacties uit Egypte. Het RMO kreeg onder meer het verwijt mee te werken aan toe-eigening van de Egyptische cultuur. En nu ligt er een officiële mail van de Oudheidkundige Dienst in Egypte waarin staat dat het museum zich schuldig maakt aan geschiedvervalsing vanwege de "afrocentrische" insteek van de expositie, schrijft NRC.

Bezwaar maken

Het museum, dat al jaren samen met internationale partners opgravingen uitvoert in de necropolis Sakkara, moet daar nu mee stoppen. RMO-directeur Wim Weijland is boos over de beschuldigingen van geschiedvervalsing. "Dat is onbetamelijk", zegt hij tegen NRC. "Deze tentoonstelling is met veel zorg gemaakt. Zo'n verwijt maak je elkaar als wetenschappers niet. Ik wil dan ook dat die kwalificatie wordt teruggenomen."

Het RMO gaat formeel bezwaar maken tegen het besluit. Ook wil Weijland in gesprek met de Egyptische oudheidkundige autoriteiten. Volgens het museum baseren zij zich op beelden die zijn losgezongen uit hun context en heeft nog geen enkele Egyptische functionaris de expositie in Leiden bezocht.

Al wil museumdirecteur Weijland graag terug naar Sakkara, excuses maken zal hij niet. "En we passen de tentoonstelling ook niet aan. Ik ben bereid er een bordje met Egyptisch commentaar aan toe te voegen, maar dan moet er wel eerst iemand komen kijken."