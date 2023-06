Middelkoop schakelt in Parijs landgenoot en titelhouder Rojer uit in mannendubbel

Matwé Middelkoop heeft op Roland Garros zijn landgenoot en titelverdediger Jean-Julien Rojer uit het mannendubbel geslagen. De 39-jarige Leerdammer was in de kwartfinales met zijn Duitse partner Andreas Mies te sterk voor de 41-jarige Rojer en Marcelo Arévalo uit El Salvador: 7-6 (6), 6-1.

Voor Middelkoop is het de tweede keer dat hij in Parijs de halve finales bereikt in het dubbelspel. Vorig jaar lukte dat aan de zijde van Rohan Bopanna uit India. Het duo verloor toen van Rojer en Arévalo.

In de eerste set kwamen Rojer en Arévalo een break voor, maar ze konden het op eigen service vervolgens niet afmaken. Ook het setpoint op 6-5 was niet aan het duo besteed. In de tiebreak sloegen Middelkoop en Mies wel toe op hun tweede setpoint. In de tweede set won het duo daarna vanaf 1-1 vijf games op rij.

Koolhof komt nog in actie

In de halve finales nemen de als twaalfde geplaatste Middelkoop en Mies het op tegen de Belgen Sander Gille en Joran Vliegen.

Overigens zit er met Wesley Koolhof nóg een Nederlandse tennisser in het dubbeltoernooi bij de mannen. Hij komt dinsdag met de Brit Neal Skupski - het koppel is als eerste geplaatst in Parijs - nog in actie in de kwartfinales.