Bundesliga-club Stuttgart redt vege lijf en dompelt HSV opnieuw in rouw

VfB Stuttgart kan zich opmaken voor een volgend jaar in de Duitse Bundesliga. De nummer zestien van het afgelopen seizoen overleefde de promotie/degradatieconfrontatie met Hamburger SV door ook het tweede duel te winnen. Na de 3-0 van afgelopen donderdag in eigen huis werd het in de return 3-1.

En dat is een hard gelag voor HSV, dat in 2018 voor het eerst in de clubgeschiedenis uit de Bundesliga degradeerde en de afgelopen jaren de kans op terugkeer naar het hoogste niveau telkens in de slotfase van het seizoen door de vingers zag glippen. Dit jaar dachten de Noord-Duitsers het echter wel voor elkaar te hebben na de 1-0 zege op Sandhausen in de laatste speelronde van de 2. Bundesliga.

Derde plaats

Terwijl spelers en supporters de promotie uitgebreid op het veld vierden, was concurrent FC Heidenheim echter nog druk in de weer tegen Regensburg. Sterker, in de derde en negende minuut van de extra tijd werd een achterstand omgebogen in een 3-2 overwinning en verwees het HSV alsnog naar de derde plaats in de eindstand, onvoldoende voor rechtstreekse terugkeer naar de Bundesliga.

En ook de herkansing via twee wedstrijden tegen VfB Stuttgart is dus op niets uitgelopen. Het begon al slecht met de 3-0 uitnederlaag door doelpunten van Konstantinos Mavropanos (al in de eerste minuut), Josha Vagnoman (een geboren Hamburger die vorige zomer van HSV is overgenomen) en Serhou Guirassy.