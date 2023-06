Nieuw standbeeld van vrouw in Rotterdam blijkt trekpleister: 'Het is iconisch'

Het pasgeplaatste standbeeld Moments Contained voor Rotterdam Centraal trekt veel bekijks. Het vier meter hoge bronzen beeld van een vrouw van kleur kan rekenen op de goedkeuring van veel Rotterdammers, ziet regionale omroep Rijnmond. Bij de onthulling van het beeld afgelopen vrijdag voorspelde burgemeester Ahmed Aboutaleb dat het "de meest gefotografeerde plek van Rotterdam wordt", en ook vandaag gingen tientallen mensen met het standbeeld van kunstenaar Thomas J Price op de foto. Het is volgens de regionale omroep soms zo druk bij het beeld dat mensen even moeten wachten. 'Iconisch, net als Kabouter Buttplug' "Ik vind het een prachtig mooi beeld, ook waar het voor staat. Ze is trots en vastberaden", zegt een voorbijganger die een foto maakt van het beeld. "Als je het vergelijkt met andere standbeelden in de stad, is dit echt uniek", vertelt een ander. "Op zo'n centrale plek. En het is een vrouw."

Afbeelding ter illustratie - Rijnmond

Een man die het standbeeld filmt, noemt het werk iconisch: "Ik leg het beeld vast omdat het een typisch voorbeeld is van een Rotterdams persoon, denk ik. Het is net als het beeld van Kabouter Buttplug. Dit zijn iconische beelden". Een Duitsprekende vrouw zegt geïnspireerd te zijn geraakt door het beeld: "Ze staat in schril contrast met de moderne architectuur". Kritiek Toch klinkt ook kritiek op het beeld. Zo vroeg NRC-columnist Rosanne Hertzberger zich af waarom juist een 'normale' vrouw een standbeeld krijgt. Ze noemt "een standbeeld voor iedereen een belediging voor mensen die wél heldendaden verrichten". "Dit werk is een product van een maatschappelijke stroming waarin het volstaat om een gemarginaliseerde partij te zijn om sympathie te krijgen. Alleen maar vrouw zijn, een beperking hebben, een hoofddoek dragen, een donkere huidskleur of liefst een combinatie hiervan is genoeg om op het schild gehesen te worden, en helemaal in de culturele sector", schrijft ze in haar column, die veel losmaakte. Fractievoorzitter van 50Plus in Rotterdam, Ellen Verkoelen had liever een beeld gezien dat verwijst naar de haven.