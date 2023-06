Apple komt met prijzige headset, verkoopverwachtingen zijn laag

Heb je naast je telefoon, je slimme horloge, je tablet, je laptop en tv behoefte aan nóg een apparaat? Apple denkt van wel. De techgigant werkt al jaren aan z'n eigen headset waarbij virtual reality (VR) en augmented reality (AR) worden gecombineerd. Hij werd vandaag dan gepresenteerd en qua uiterlijk is de headset het beste te vergelijken met een hele luxe skibril.

Er staat veel op het spel. Voor Apple, maar ook in het bijzonder voor topman Tim Cook. Hoewel hij de techgigant sinds zijn aantreden in 2011 op financieel vlak naar ongekende hoogte heeft gebracht - een beurswaarde van meer dan 2800 miljard dollar en een jaaromzet van 387 miljard dollar - is dit het eerste product waar oprichter Steve Jobs op geen enkele manier bemoeienis mee heeft gehad.

Navigeren met ogen en handen

Als je de zogeheten 'Vision Pro' opzet, kom je terecht in een menu met dezelfde apps als op andere Apple-apparaten die bovendien zijn gesynchroniseerd, terwijl je op de achtergrond je normale omgeving ziet. Via het menu kun je allerlei toepassingen opstarten, van een film tot productiviteits-apps.

Door een speciale technologie kunnen mensen (zonder headset) die je aankijken wel je ogen zien en dus zien waarop je focust. Je navigeert met je ogen, stem en handen en je kunt er ook een toetsenbord op aansluiten. De headset heeft een losse batterij die twee uur meegaat. Net wel of net niet genoeg om film te kijken.

Het apparaat, waar zeven jaar aan is gewerkt, is door Apple volgestopt met de nieuwste technologie. Maar er hangt ook een pittig prijskaartje aan van 3500 dollar. Je kunt voor datzelfde bedrag (in dollars) drie iPhones uit het topsegment kopen en alsnog vijfhonderd dollar overhouden.

Daar komt nog bij dat de verkoopverwachtingen bij Apple zelf laag zijn. In eerste instantie hoopte het bedrijf volgens Bloomberg het eerste jaar drie miljoen stuks te verkopen, dat werden er toen een miljoen en vervolgens 900.000 exemplaren. Ter vergelijking: in 2007 verkocht Apple in de eerste 74 verkoopdagen al een miljoen stuks van de allereerste iPhone.

Daarnaast heeft Apple de timing niet echt meezitten. Eind 2021 ontstond er een hype rond de metaverse, de samenvoeging van VR en AR, onder aanvoering van Facebook dat zich omdoopte tot Meta. Nu, ruim anderhalf jaar later, is de interesse in de metaverse gekelderd. Een term die Apple-topman Tim Cook vanavond tijdens een uiterst gelikte pr-show overigens niet in de mond nam. Kunstmatige intelligentie heeft alle aandacht naar zich toe getrokken.

Gedomineerd door Meta

Apple heeft de reputatie opgebouwd niet per se de eerste te willen zijn. In dit geval is het Meta, voorheen Facebook, dat de markt domineert. De eerste indruk van techsite The Verge, die vanavond bij Apples perspresentatie aanwezig was, is dat de 'Vision Pro' er veel beter uitziet dan de concurrentie. Afgaand op de technologie die erin zit, geldt daar waarschijnlijk hetzelfde voor,

Maar het is wel duidelijk dat deze bril, met het zeer stevige prijskaartje, niet bedoeld is voor de massa maar voor ontwikkelaars. Apple lijkt vooral te willen laten zien wat er uiteindelijk mogelijk is en enthousiasme bij ontwikkelaars te willen aanwakkeren zodat zij ook voor dit apparaat apps gaan bouwen. Daarmee kan het interessanter worden voor de massa.

Wanneer dat het geval zal zijn, daar heeft Apple vandaag niks over gezegd. Het bedrijf heeft in ieder geval geen haast om te starten met de verkoop: de headset is vanaf begin volgend jaar beschikbaar en om te beginnen alleen in de VS. Dat zou er wel eens op kunnen wijzen dat het nog jaren duurt voordat de 'skibril' in dezelfde prijscategorie zit als bijvoorbeeld de iPhone, een product dat bij uitstek bedoeld is om de massa aan te spreken.