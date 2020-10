Ajax in Champions League tegen Liverpool, Atalanta Bergamo en Midtjylland

Ajax is bij de loting voor de groepsfase van de Champions League ingedeeld bij Liverpool, waar Oranje-internationals Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum onder contract staan. De Engelsen wonnen het toernooi vorig jaar.

Beide ploegen troffen elkaar slechts één keer eerder in het belangrijkste Europese clubtoernooi: in het seizoen 1966/1967. Fameus daarbij was de mistwedstrijd in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Liverpool kreeg toen met 5-1 klop. In Engeland werd het 2-2.