Blind en Reijnders vallen af in selectie Oranje voor Nations League

Met zestien spelers trainde Oranje vandaag voor het eerst in Zeist, in aanloop naar de Final Four van de Nations League. Ook de komende twee dagen trainen zij, daarna volgen twee vrije dagen.

Op woensdag 14 juni speelt Oranje in de halve finale in De Kuip tegen Kroatië. Tot en met dat duel blijven Blind en Reijnders meetrainen, zodat ze direct bij de groep kunnen aansluiten in geval van blessures.

Nations League live bij de NOS

Het duel tussen Nederland en Kroatië is volgende week woensdag live bij de NOS te volgen. De wedstrijd begint om 20.45 uur en is live te zien in de NOS-app, op NOS.nl en op NPO 1. De finale is een paar dagen later: op zondag 18 juni begint om 20.45 uur en is ook live te zien in de NOS-app, op NOS.nl en op NPO 1.