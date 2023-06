Verdacht vliegtuigje vliegt over Washington en stort door onbekende oorzaak neer

In heuvels bij de Amerikaanse hoofdstad Washington wordt gezocht naar de brokstukken van een passagiersvliegtuigje dat gistermiddag neerstortte. Kort daarvoor had de piloot een oproep om uit verboden gebied weg te blijven genegeerd.

De vier inzittenden hebben het niet overleefd. De eigenaar van het luchtvaartbedrijf zegt dat zijn dochter, kleindochter en een kindermeisje aan boord waren.

Hij vermoedt dat de cabinedruk is weggevallen en de inzittenden buiten bewustzijn zijn geraakt.

Zes F-16's

Het vliegtuigje vertrok gisteravond van een vliegveld in de staat Tennessee voor een vlucht naar Long Island in de staat New York. Daar aangekomen draaide het toestel om onbekende redenen om en vloog in een rechte lijn naar de hoofdstad.

Omdat het niet lukte om contact met het toestel te krijgen, stuurde de Amerikaanse luchtmacht zes F-16's op het Cessna-toestel af. Die probeerden tevergeefs met lichtkogels de aandacht van de piloot te trekken.

Inwoners van de hoofdstad en de aangrenzende staten Maryland en Virginia hoorden een harde knal. Volgens het ministerie van Defensie kwam dat omdat een van de F-16's door de geluidsbarrière ging.