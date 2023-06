Boetes en stadionverboden voor zeven personen wegens racisme tegen Vinícius

Drie mannen kregen een boete opgelegd van vijfduizend euro en een verbod tot het bezoeken van sportstadions van een jaar. Zij worden gestraft voor racistische uitingen richting Vinícius op 21 mei in de competitiewedstrijd tussen Valencia en Real Madrid.

In Spanje hebben zeven mensen een boete en straf opgelegd gekregen omdat ze Real Madrid-speler Vinícius Júnior racistisch bejegend hebben.

De voorzitter van de RFEF, Luis Rubiales, en zijn Braziliaanse collega Ednaldo Rodrigues zijn beiden van mening dat "dit een geweldige kans is om de nauwe banden tussen de twee landen te versterken en om unaniem onze afwijzing van geweld in het voetbal uit te drukken".

Spanje en Brazilië gaan volgend jaar naar aanleiding van de gebeurtenissen rond Vinícius in maart een oefenwedstrijd spelen die in het teken staat van de strijd tegen racisme. Dat laat de Spaanse voetbalbond (RFEF) weten.

Vier anderen kregen van de Spaanse staatscommissie tegen geweld, racisme, vreemdelingenhaat en onverdraagzaamheid in de sport een boete van ieder 60.000 euro.

Eind januari, in aanloop naar de bekerwedstrijd tussen Real en Atlético Madrid, had dit viertal een zwarte opblaaspop met een shirt van Vinícius opgehangen aan een brug met daarbij de tekst 'Madrid haat Real'. Ook zijn de mannen twee jaar lang niet welkom in stadions.