Amsterdamse flat nog zeker drie maanden onbewoonbaar na brand

De bewoners van het Amsterdamse appartementencomplex waar zaterdagavond brand uitbrak, kunnen nog zeker drie maanden niet naar huis. Dat kregen ze vanmiddag te horen tijdens een informatiebijeenkomst van beheerder Vesteda.

Voor de bewoners van zeker twintig woningen kan het zelfs nog jaren duren voordat ze weer naar huis kunnen, werd eerder vandaag al duidelijk.

Vesteda zoekt tijdelijke woonruimte voor de gedupeerden: "Per inwoner bekijken we wat zijn of haar situatie is en wat de woonbehoefte is. Die kunnen nogal van elkaar verschillen, want de één heeft schoolgaande kinderen en de ander woont alleen en werkt vanuit huis", zegt operationeel directeur Astrid Schlüter tegen AT5.

Vesteda krijgt bij de zoektocht naar geschikte woningen hulp van andere verhuurders in de stad: "Iedereen voelt de verplichting om deze mensen te helpen", aldus Schlüter.

Emotioneel

De bewoners zijn volgens Schlüter nog emotioneel na de brand: "Dit is natuurlijk heftig, ze hebben veel meegemaakt. Maar ik denk dat ze duidelijkheid in deze fase wel ontzettend fijn vinden. We proberen ze elke dag zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat we weten, maar ook van wat we niet weten".

De brand brak zaterdagavond uit in het appartementencomplex aan de Joan Muyskenweg, vlak bij de A2 aan de zuidkant van de stad. Het vuur was rond 02.30 uur onder controle en niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld.

De brandweer laat aan NH Nieuws weten het te betreuren dat tijdens de brand zo veel woningen verloren zijn gegaan: "We gaan kijken hoe we dat in de toekomst anders kunnen aanvliegen. Het is treurig voor de mensen die daar wonen en voor de mensen in de buurt", aldus de brandweer.