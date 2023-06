Europees Hof geeft Polen tik op de vingers over hervorming rechterlijke macht

De hervorming van de rechterlijke macht in Polen is in strijd met het EU-recht. Volgens het Europees Hof van Justitie in Luxemburg hebben de hervormingen de rechtsstaat in Polen verzwakt, blijkt uit een arrest in een zaak die ruim twee jaar geleden door de Europese Commissie is aangespannen. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.

De conservatieve regering in Warschau probeert al jaren om meer invloed te krijgen op rechters in het land. Het Europees Hof maakt in zijn arrest korte metten met de "muilkorfwet", die Poolse rechters kon straffen als ze het Europees recht boven het Poolse recht lieten gaan. Ook oordeelt het hof dat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen is aangetast en dat verdachten er niet meer op kunnen vertrouwen dat rechters onpartijdig zijn.

Het arrest van het Europees Hof bevestigt eerdere veroordelingen over het uitkleden van de Poolse rechtsstaat. In het conflict over de hervormingen zijn Polen eerder dwangsommen opgelegd en Brussel weigert tot nu toe om de aan Polen toegekende miljarden uit het Europese coronaherstelfonds aan Warschau over te maken.