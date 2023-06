Amerikaanse beursautoriteit start fraudezaak tegen cryptoplatform Binance

De Amerikaanse beursautoriteit SEC is een rechtszaak begonnen tegen cryptoplatform Binance en oprichter Changpeng Zhao. Volgens de SEC heeft Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld, allerlei wetten overtreden.

Zo hebben Binance en Zhao op een gegeven moment publiekelijk gezegd dat Amerikaanse klanten niet meer via Binance.com konden handelen, maar alleen nog via een apart bedrijf: Binance.US. Maar in het geheim konden vermogende Amerikaanse klanten volgens de SEC nog steeds via Binance.com handelen, waarmee Binance een ongeregistreerde effectenhandel zou runnen.

Ook zou Binance in het geheim miljarden dollars van investeerders hebben doorgesluisd naar een ander bedrijf dat eigendom is van Zhao.

'Web van misleiding'

"Zhao en Binance waren betrokken bij een web van misleiding, belangenverstrengeling, geheimhouding en welbewuste ontduiking van de wet", aldus de SEC. "Zhao en Binance misleidden investeerders over risicocontroles en handelsvolumes, terwijl ze verborgen wie de controle had over het platform. Ze verzwegen zelfs waar geld van investeerders en cryptomunten werden bewaard."

Binance heeft nog niet gereageerd op de zaak. Op Twitter zegt Zhao pas te reageren als hij de aanklacht heeft gelezen.