Hoe 'huurling' Zlatan Milanista werd: 'Eerste keer échte klik met een club'

Maar tijdens zijn afscheid als voetballer, zondagavond in een vol San Siro , gebeurde er iets verrassends. Met tranen in de ogen verklaarde Ibrahimovic (41) de liefde aan AC Milan. Op zijn oude dag bleek hij dan toch een voetbalthuis te hebben gevonden.

Zij zagen die actie van Ibrahimovic, die in de opleiding van Malmö speelde, als het ultieme verraad. Eens te meer leek duidelijk te worden dat de beste Zweedse voetballer ooit simpelweg geen clubliefde kende. Want ook aan Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, LA Galaxy en PSG hechtte hij zich nooit.

"Bij Milan werd hij voor het eerst bij een club echt op het schild gehesen", vertelt Willem Haak, kenner van het Italiaanse voetbal. "En in die rol heeft hij zijn populariteit eindelijk omarmt. Daarvoor was Ibrahimovic een soort huurling, die van club naar club ging."

AC Milan verloste hem uit zijn Catalaanse lijden en bood hem een podium waarop hij wél het stralende middelpunt kon zijn. En dat was precies wat hij nodig had.

Ibrahimovic had er voor zijn komst naar Milaan net een roerige periode bij FC Barcelona op zitten. In Spanje kon hij in de schaduw van Lionel Messi nooit aarden. Het waren misschien wel de moeizaamste jaren uit zijn carrière, die werden getekend door frustraties en conflicten met trainer Pep Guardiola.

"Maar toen ik bij Milan binnenkwam was hij een leider. Een baas, die enorm bepalend was in de kleedkamer. En hij was er ontzettend geliefd: hij kreeg letterlijk van iedereen binnen de club waardering en liefde. En dat verdiende hij ook."

Urby Emanuelson leerde Ibrahimovic kennen bij Ajax en speelde tussen 2010 en 2012 met hem samen bij AC Milan. Hij zag de ontwikkeling van de Zweed van individualist naar teamspeler. "Ik maakte kennis met Ibra toen ik als jonge speler bij het eerste van Ajax aansloot. Daar was hij een enorm talent, dat heel graag aan de wereld wilde laten zien hoe goed hij was."

Voor zijn komst naar AC Milan had Ibrahimovic - geheel Zlatanesque - gezegd dat als Milan weer eens kampioen wilde worden, ze hem moesten halen. Die woorden maakte hij waar, nog in zijn eerste seizoen in het rood en zwart.

"Bij Ajax zag je dat al en bij Juventus en Internazionale was dat niet anders. Bij Inter waren de supporters dolblij toen hij werd verkocht aan Barcelona en Samuel Eto'o daarvoor in de plaats kwam. Bij Milan klikte het voor de eerste keer écht met een club. Hij werd er meteen dé man waar alles om draaide."

"Op de trainingen waren Robinho, Pato en ik heel frivool. Als we tijdens een partijspel een kans kregen, wilden we die zo mooi mogelijk afmaken. Dan nam Ibrahimovic me apart om te zeggen dat ik dat niet moest doen: hij eiste dat we iedere kans op de training behandelden als een kans in de laatste minuut van een finale."

Met die instelling - en natuurlijk door zijn geniale ingevingen op cruciale momenten in wedstrijden - won hij de harten van het publiek in San Siro.

Dat hij een verleden bij aartsvijand Inter had, werd hem vergeven. "Hij scoorde op een gegeven moment ook voor ons in de derby, daarna werd hij al helemaal een held. Hij was ongelofelijk populair bij de fans, maar ook bij clubmensen. Het leverde hem terecht wat privileges op: wat er ook gebeurde, hij werd altijd als eerste behandeld door de masseur."

Rechterhand van Pioli

Na twee jaar ging Ibrahimovic weg. Hij trok naar PSG, dat met Qatarese investeerders aan een enorm voetbalproject werkte. Via omzwervingen in Manchester en Los Angeles belandde hij in 2020 weer bij AC Milan.