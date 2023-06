Oud-vicepresident Mike Pence wil meedoen aan Amerikaanse presidentsverkiezingen

De Amerikaanse ex-vicepresident Mike Pence stelt zich verkiesbaar voor de presidentsverkiezingen van 2024. De Republikein heeft zich aangemeld bij de verkiezingscommissie. Aanstaande woensdag zou hij met een video en een speech in de staat Iowa zijn campagne willen aftrappen.

De 63-jarige Pence was van begin 2017 tot begin 2021 vicepresident onder toenmalig president Donald Trump. De conservatieve politicus was lange tijd een trouwe bondgenoot van Trump, maar hun werkrelatie kwam ernstig onder druk te staan toen Trump zich niet wilde neerleggen bij zijn verkiezingsnederlaag in 2020. Pence bevestigde de verkiezingsoverwinning van Democraat Joe Biden . en weigerde Trump gelijk te geven, omdat dat volgens hem onwettig zou zijn.

Op 6 januari 2021 werd het Capitool in Washington bestormd door aanhangers van Trump. Daar werden Pence, zijn familie en alle mensen die die dag in het Amerikaanse parlement waren in gevaar gebracht door de opruiende toespraak die de voormalig president die dag gehouden had. Pence werd dit voorjaar urenlang gehoord in het strafrechtelijk onderzoek naar de bestorming en de pogingen van Trump om de verkiezingen van 2020 te ondermijnen.

Nu wil Pence dus in de politieke arena ten strijde trekken tegen zijn voormalige baas. Uit peilingen blijkt echter wel dat hij op dit moment maar op een paar procent van de Republikeinse stemmen kan rekenen. Ruim de helft van de Republikeinen wil dat Trump opnieuw tot presidentskandidaat en uitdager van huidig president Biden wordt gekroond.