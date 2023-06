Frank de Boer tekent voor twee jaar bij Nederlands trainersbolwerk Al-Jazira

Frank de Boer zet zijn trainerscarrière voort in de Verenigde Arabische Emiraten. De oud-bondscoach tekent voor twee jaar bij de club Al-Jazira, waar hij op 1 juli begint.

De Boer is de opvolger van Marcel Keizer, van wie het contract afliep . De oud-coach van Ajax was sinds 2019 trainer van de club uit het Midden-Oosten.

Het is de eerste klus in de voetbalwereld van de 53-jarige De Boer sinds de zomer van 2021. Hij stapte toen op als bondscoach van Oranje na het teleurstellend verlopen EK. Nederland werd daar in de achtste finales uitgeschakeld door Tsjechië.

De Boer werd tussen 2011 en 2014 viermaal op rij kampioen met Ajax, maar daarna raakte zijn trainersloopbaan in het slop. Bij het Italiaanse Internazionale werd hij al na enkele maanden ontslagen en het Engelse Crystal Palace zette De Boer al na 77 dagen op straat.