'Twitters advertentie-inkomsten in VS in jaar tijd bijna 60 procent gedaald'

De inkomsten die het socialemediaplatform Twitter verdient met advertenties, zijn in de Verenigde Staten in een jaar tijd gedaald met bijna 60 procent. The New York Times schrijft op basis van een intern rapport dat het personeel van Twitter verwacht dat die inkomsten verder zullen blijven dalen.

In het rapport zeggen verkoopmedewerkers van Twitter bezorgd te zijn dat adverteerders schrikken van het toegenomen aantal tweets met haatzaaiende taal op het platform. Naar hun verwachting zullen de advertentie-inkomsten uit de Amerikaanse markt deze maand elke week minstens 56 procent lager zijn vergeleken met een jaar terug.

De advertentieverkoop in de VS is cruciaal voor een platform als Twitter. 90 procent van de inkomsten van het bedrijf kwam vorig jaar voort uit reclames. Sinds de Amerikaanse ondernemer Elon Musk Twitter in oktober heeft overgenomen, probeert hij adverteerders gerust te stellen dat zijn plannen met het platform niet tot chaos zullen leiden.

Exodus

Maar vooralsnog is het tegenovergestelde gebeurd. Musk ontsloeg direct het bestuur en zette vervolgens op brute wijze ongeveer de helft van de werknemers op straat. Ook beloofde hij om mensen die betalen voor een abonnement op Twitter Blue, waarbij accounts een blauw verificatievinkje krijgen, meer zichtbaarheid te geven, moderatieregels los te laten en minder advertenties te tonen.

Grote bedrijven als General Motors en Volkswagen schortten daarop hun advertentiecampagnes op. Musk gaf al toe dat die exodus van adverteerders Twitter raakt.

Nepfoto

En daar lijkt dus nog geen verandering in te komen. Leidinggevenden van reclamebureaus die met Twitter hebben gewerkt, zeggen tegen The New York Times dat hun klanten de uitgaven voor advertenties op het platform de afgelopen tijd ook bleven beperken.

Adverteerders maken zich onder meer zorgen over de misleidende inhoud die op Twitter wordt gedeeld. Zo werd vorige maand een nepfoto verspreid door tientallen accounts die een explosie bij het Pentagon leek te tonen. De foto is vermoedelijk gemaakt met kunstmatige intelligentie, maar zorgde er wel voor dat er in korte tijd 500 miljard dollar verdampte op de Amerikaanse beurs.

Nieuwe directeur

Linda Yaccarino, de nieuwe directeur van Twitter die Musk vorige maand heeft aangesteld, heeft nog niet op de dalende advertentie-inkomsten gereageerd. Ze begint naar verwachting komende maandag bij het platform.

Musk besloot in december om iemand anders aan het roer te zetten voor de dagelijkse zaken. Hij blijft zich als eigenaar wel bezighouden met het ontwerp van Twitter en nieuwe technologie.