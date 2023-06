Voetballer Promes had volgens OM sturende rol bij smokkel cocaïne naar haven Antwerpen

Quincy Promes had een "sturende rol" bij de smokkel van twee partijen cocaïne die in 2020 in de haven van Antwerpen zijn binnengekomen. Dat zegt het Openbaar Ministerie op basis van het onderzoek tegen de voetballer naar betrokkenheid bij internationale drugshandel.

De zaak kwam vandaag aan de orde in een regiezitting bij de rechtbank in Amsterdam. Promes staat daar ook terecht voor de mishandeling van een neef op een familiefeest. Die kwestie wordt later deze maand inhoudelijk behandeld. Het OM eist daarvoor een gevangenisstraf van twee jaar.

Investering 75.000 euro

Het Team Criminele Inlichtingen van de politie kreeg in 2018 informatie binnen dat de voetballer geld zou hebben geïnvesteerd in de cocaïnehandel. Concreet kon de politie daar niets mee, maar daarna werd duidelijk dat de voormalige Ajax-speler contacten zou hebben gehad in de drugswereld, mogelijk over wapens beschikte en in het bezit was van een PGP-telefoon waarmee versleutelde berichten konden worden verstuurd. De politie kreeg toen toestemming om zijn telefoon af te luisteren.

Uit het onderzoek kwam volgens het OM naar voren dat Promes betrokken is geweest bij de smokkel van twee partijen cocaïne die in januari 2020 verdeeld over vijf containers in de haven van Antwerpen aankwamen. De voetballer zou 75.000 euro in deze partijen hebben geïnvesteerd.

"Eén lading is verloren gegaan want die is in beslag genomen door de Belgische douane. We vermoeden dat de andere lading op de markt is gekomen", zei een persofficier van justitie na de zitting.

Instructies

Uit chats waarin de politie kon meelezen, zou blijken dat Promes instructies geeft aan de personen die de cocaïne uit de containers moesten halen. Instructies als: "Jongens, kom op aan het werk. Houd ons op de hoogte". Ook werd een adres doorgegeven waar de cocaïne gelost moest worden.

Toen Promes erachter kwam dat een partij in beslag was genomen zou hij hebben gezegd: "Shit man. Dus de helft is safe, risico van het vak."

De voetballer was er vandaag, net als bij eerdere zittingen, niet bij. Hij is in Rusland, waar hij voetbalt voor Spartak Moskou. Zijn advocaten lieten weten dat hun cliënt niets met drugssmokkel te maken zegt te hebben. Ze willen de chatgesprekken beter kunnen bekijken, onder meer om vast te stellen of Promes met iemand anders wordt verward.

Mishandeling neef

Doordat de politie de telefoon van Promes afluisterde ontstond ook de verdenking dat hij in 2020 op een familiefeest een neef in een knie had gestoken. Hij zou zichzelf kort na de steekpartij in meerdere telefoongesprekken hebben belast. Die gesprekken werden door de recherche afgeluisterd.

De rechtbank doet maandag 19 juni uitspraak in de zaak van de steekpartij. Promes hoeft daar zelf niet bij te zijn. Het OM eist een gevangenisstraf van twee jaar.

De zaak van cocaïnesmokkel wordt op 11 augustus voortgezet. Volgens zijn advocaten is Promes van plan voor de inhoudelijke behandeling van deze zaak naar Nederland te komen. "In principe wil hij zijn verantwoordelijkheid nemen."