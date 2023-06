Ruud revancheert zich op Roland Garros tegen Jarry

Casper Ruud, de mondiale nummer vier en verliezend finalist van vorig jaar, had geen makkelijke dag op Roland Garros. De 24-jarige Noor won de partij tegen de Chileen Nicolás Jarry in drie sets, maar die vergden wel ruim een uur per stuk: 7-6 (3), 7-5, 7-5.

Beide spelers stonden eind mei in Genève ook al tegenover elkaar op gravel en toen wist de 27-jarige Jarry (ATP-35), die door een schorsing wegens een positieve dopingtest vrijwel heel 2020 aan de kant stond, Ruud te verrassen. De Chileen denderde vervolgens via overwinningen op Alexander Zverev en Grigor Dimitrov door naar zijn derde ATP-titel.

Ruud was derhalve gewaarschuwd en voorbereid op een partij waar veel energie ingestopt diende te worden. Telkens als hem het water aan de lippen stond, liet de Noor zijn beste spel zien. Hij boog zowel in de tweede als de derde set een break achterstand (1-4 en 2-4) op knappe wijze om.

Murw en moe sleepte de 1,98 meter lange Jarry, die in Parijs nooit voorbij de eerste ronde was gekomen, zich naar het einde van het duel. Voor de solide spelende en fittere Ruud was het tweede matchpoint raak.