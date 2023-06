Rune wint eerste vijfsetter, Ruud revancheert zich op Roland Garros tegen Jarry

Ruud en Jarry stonden eind mei in Genève ook al tegenover elkaar op gravel en toen wist de 27-jarige Chileen (ATP-35), die door een schorsing wegens een positieve dopingtest vrijwel heel 2020 aan de kant stond, Ruud te verrassen. Hij denderde vervolgens via overwinningen op Alexander Zverev en Grigor Dimitrov door naar zijn derde ATP-titel.

In de kwartfinales treft Ruud dezelfde opponent als vorig jaar: de als zesde ingeschaalde Holger Rune die in een fascinerend gevecht van vier uur de Argentijn Francisco Cerúndolo de baas was met 7-6 (3), 3-6, 6-4, 1-6, 7-6 (7).

Casper Ruud, de mondiale nummer vier en verliezend finalist van vorig jaar, had geen makkelijke dag op Roland Garros. De 24-jarige Noor won in de vierde ronde in drie sets van de Chileen Nicolás Jarry, maar die vergden wel ruim een uur per stuk: 7-6 (3), 7-5, 7-5.

Ruud was derhalve gewaarschuwd en voorbereid op een partij waar veel energie ingestopt diende te worden. Telkens als hem het water aan de lippen stond, liet de Noor zijn beste spel zien. Hij boog zowel in de tweede als de derde set een break achterstand (1-4 en 2-4) op knappe wijze om.

Murw en moe sleepte de 1,98 meter lange Jarry, die in Parijs nooit voorbij de eerste ronde was gekomen, zich naar het einde van het duel. Voor de solide spelende en fittere Ruud was het tweede matchpoint raak.

Supertiebreak brengt beslissing

Ook de 20-jarige Rune en vier jaar oudere Cerúndolo gaven elkaar vrijwel niks toe en de kansen keerden per set. Het breekpunt in de derde set was een fout van de umpire, die niet had gezien dat de bal twee keer gestuiterd had op Runes kant. Kort daarop leverde Cerúndolo (ATP-23) zijn opslag in.

In de heerlijke slotset liet Cerúndolo drie breekkansen (0-40) liggen op 4-4, waarna in de daaropvolgende game Rune wel een break plaatste. De koek was nog niet op, want Cerúndolo vocht zich terug tot 5-5. De supertiebreak, die tot de tien gaat, leverde Rune voor het eerst een vijfsetszege op.