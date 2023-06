Beurskoers van Formule 1-zender Viaplay hard omlaag, topman stapt op

De beurskoers van het Zweedse streamingplatform Viaplay is fors gedaald nadat het bedrijf met een waarschuwing kwam dat het slechter gaat dan eerder gedacht. Rond 15.30 uur stond het aandeel op een verlies van 65 procent.

In Nederland is Viaplay vooral bekend als de zender van de Formule 1-races. Viaplay waarschuwde dat dit jaar de winst in Scandinavië naar verwachting een stuk lager zal uitvallen. En de verliezen buiten Scandinavië zullen juist een stuk groter zijn.

Minder inkomsten

Volgens Viaplay komt dat door een verslechtering van de markt voor tv- en radio-advertenties. En er komen minder nieuwe streaming-abonnees bij. Ook vertrekken er meer bestaande klanten vanwege prijsverhogingen. Viaplay was al bezig met kosten te besparen, maar dat gaat minder snel dan eerder gedacht. Vanwege de problemen vertrekt topman Anders Jensen. Er is meteen een nieuwe topman geïnstalleerd: Jorgen Madsen Lindemann.

Door de koersdaling is het aandeel Viaplay nu nog zo'n 89 Zweedse kroon waard (7,64 euro). Op het hoogtepunt, in oktober 2021, was dat nog 530 kroon (45,53 euro).

Max Verstappen

In 2021 bemachtigde Viaplay de Nederlandse uitzendrechten van de Formule 1 voor een periode van drie jaar (2022 t/m 2024). Daarvoor had Ziggo de F1-rechten in handen. Door het succes van Max Verstappen is er in Nederland veel aandacht voor de sport. Eind 2022 had Viaplay 1,2 miljoen abonnees in Nederland. Hoeveel het er nu zijn is onbekend.

Viaplay heeft de afgelopen jaren veel geld uitgegeven aan het opkopen van sportrechten. En het bedrijf moet die uitgaven dus goedmaken met de verkoop van abonnementen en advertentie-inkomsten. Als die tegenvallen, zoals nu, komt het verdienmodel in gevaar.