Storing treinverkeersleiding Amsterdam nog niet opgelost, oorzaak blijft onduidelijk

Spoorbeheerder ProRail heeft de oorzaak van de storing bij de treinverkeersleidingpost in Amsterdam nog niet kunnen achterhalen. Ook is de storing nog altijd niet opgelost. De verkeersleiders blijven daarom voorlopig werken vanaf de back-uplocatie in Utrecht, waar sinds vannacht de treinen worden aangestuurd. Daardoor rijden, ondanks de storing, de treinen weer.

De storing in de post in Amsterdam ontstond gisteren aan het eind van de middag. Vanuit daar wordt in de gaten gehouden waar de treinen zich bevinden. Doordat de computerschermen uitvielen, konden de treinverkeersleiders de treinen niet goed meer begeleiden en werd het verkeer rond de stad stilgelegd.

In totaal duurde het meer dan twaalf uur voordat de treinen weer konden rijden. Kort na 09.00 uur vertrokken de eerste ritten weer. Dat komt omdat ProRail in de nacht een uitweek naar de uitwijklocatie in Utrecht. Vanuit daar worden de treinen nu dus nog steeds begeleid.

Concerten

Dat die overschakeling uren heeft geduurd, heeft volgens de spoorbeheerder te maken met het feit dat je niet zomaar van locatie kan wisselen. "We hebben eerst lang geprobeerd om het in Amsterdam weer werkend te krijgen", zegt Marije Kraaijeveld, die manager is van de verkeerspost in Amsterdam.

Dat had ook met de twee concerten te maken die in de Johan Cruijff Arena en de nabijgelegen AFAS Live werden gehouden. De spoorbeheerder wilde proberen om het systeem weer aan de praat te krijgen om de concertgangers weer thuis te kunnen krijgen.

"Dat is uiteindelijk niet gelukt en we hebben midden in de nacht moeten besluiten om de uitwijkpost op te starten", zegt Kraaijeveld. "Dat kost een paar uur, ook voordat we weer een plan hebben zodat alle treinen weer gaan rijden."