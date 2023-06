150 jaar geleden kwam eerste migrantenschip aan in Suriname: 'Excuus op zijn plaats'

In Suriname wordt vandaag op 5 juni herdacht en gevierd dat het precies 150 jaar geleden de Lalla Rookh, het eerste schip met contractarbeiders uit India, in Suriname aankwam. Tussen 1873 en 1916 kwamen naar schatting 34.000 Indiase contractarbeiders naar Suriname. Hun komst hield verband met de afschaffing van de slavernij op de Caribische eilanden. Dat gebeurde in de Britse koloniën eerder dan in de Nederlandse, namelijk al in 1834. De Britten begonnen op de plantages in de Cariben met het inzetten van contractarbeiders uit hun andere kolonie India, omdat de Caribische economie instortte na afschaffing van de slavernij. Volgens de Surinaamse historicus Maurits Hassankhan werd het systeem van contractarbeid geïnitieerd om de plantage-economie te 'redden' en besloot de Nederlandse regering om met Groot-Brittannië om de tafel te gaan zitten zodat er mensen uit Brits-Indië gehaald konden worden. De Britten wilden dat de contractarbeiders onder toezicht zouden komen van de regering, terwijl in Nederland bepaald was dat contractarbeid, net als slavernij, een particuliere zaak zou zijn. De regering wilde juist zo min mogelijk bemoeienis.

Maurits Hassankhan - NOS

Volgens Hassankhan duurden de onderhandelingen over de contractarbeid in Suriname daarom zolang. Er was niet alleen sprake van een contract, er waren allerlei andere dwingende voorwaarden. Zo konden mensen in de gevangenis belanden of een boete krijgen als ze het werk in de ogen van de koloniale machthebbers niet naar behoren uitvoerden. Er zijn ook voorbeelden van lijfstraffen. Er waren opstanden op de plantages tegen de slechte omstandigheden. "In India was er sprake van overbevolking en grote armoede. Heel veel mensen leefden op de rand van armoede", vertelt Hassankhan vanuit het Nationaal Archief in Suriname, waar documenten vol met informatie liggen over duizenden contractarbeiders. Het zijn lijsten met namen van de mensen en hun herkomst, verder werd nauwkeurig opgetekend uit welk district ze kwamen.

Net als bij het slavernijverleden is er een verontschuldiging wel op zijn plaats en dat er gezegd wordt: sorry, we hebben ook jullie onrecht aangedaan. Maurits Hassankhan, historicus

Hasankhan interviewde dertig jaar geleden contractarbeiders. "De mensen kwamen uit het noorden van India, dat heette toen Hindostan. Vandaar de naam Hindostanen", zegt Hassankhan. Hoewel mensen vrijwillig naar Suriname kwamen werden ze onder valse voorwendselen gelokt. Er werd hen land beloofd, en koeien. Voor deze mensen, die zelf niets bezaten, was land veel waard. In India werkten ze, aldus Hassankhan, voor rijke grootgrondbezitters. Het vooruitzicht van een eigen stukje grond betekende veel. "Ze kregen na hun contractperiode inderdaad een stukje grond, maar het werd veel mooier voorgespiegeld dan de werkelijkheid. Ze kregen geen koeien, of vee." De 91-jarige Parmessar Sewradj luisterde als kind al naar de bijzondere verhalen van zijn ouders. Zij kwamen als arme contractarbeiders vanuit India naar Suriname. Met de belofte van een eigen stukje grond hoopten ze daar op een beter bestaan:

Op 5 juni is het 150 jaar geleden dat de Hindostaanse immigratie begon, meer dan 30.000 voormalig Brits-Indische contractarbeiders kwamen toen naar Suriname om het werk op de plantages, na de slavernij, over te nemen. - NOS

Hoewel ze in Suriname meer betaald kregen dan in India was het systeem waarin ze in werkten in sommige opzichten vergelijkbaar met slavernij: ze kwamen terecht in de oude slavenbarakken en als ze hun werk niet goed deden werden ze gestraft. In het archief zijn ook de zogeheten 'Calcuttabrieven' te vinden. Dat zijn brieven die de mensen aan hun achtergebleven familieleden in India schreven en die zijn gebundeld in boekwerken. Uit onderzoek van Hassankhan naar de leefomstandigheden van de contractarbeiders blijkt dat ze door de Nederlandse kolonisten veel slechter betaald werden dan beloofd was en in de contracten stond. Hassankhan: "Dit vond plaats onder de Nederlandse Staat en ik denk dat net als in het kader van het slavernijverleden het geval is, er een soort van verontschuldiging op zijn plaats is en dat er gezegd wordt: sorry, we hebben ook jullie onrecht aangedaan. Het gaat om die erkenning."

Hindostanen of Hindoestanen? Het waren niet alleen hindoes die in India op de boot naar Suriname stapten. Er waren ook christenen en moslims bij. Daarom wordt de etnische groep in Suriname sinds 1947 veelal met de term Hindostanen aangeduid (en niet Hindoestanen). In Nederland wordt Hindoestanen ook veel gebruikt.