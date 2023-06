Australiës beruchtste vrouwelijke kindermoordenaar krijgt gratie

De beruchtste vrouwelijke kindermoordenaar van Australië is vrijgelaten. De 55-jarige Kathleen Folbigg heeft twintig jaar vastgezeten voor het doden van haar vier kinderen, maar nieuw onderzoek laat zien dat ze mogelijk onschuldig is. Daarom heeft ze gratie gekregen.

Kathleen Folbigg en haar man kregen vier kinderen. Het eerste kind, een zoon, werd in 1989 geboren. Maar toen hij nog maar 19 dagen oud was werd Caleb dood in zijn wieg gevonden. Twee jaar later stierf hun tweede zoon die toen acht maanden oud was. In 1993 overleed hun dochter na 10 maanden en ruim vijf jaar later hun tweede dochter, 18 maanden oud.

Privédagboeken

Aanklagers vonden het destijds zeer onwaarschijnlijk dat de vier kinderen zonder duidelijke oorzaak plots waren overleden. Na hun dood gaf de vader van de kinderen privédagboeken van zijn vrouw aan de politie. Zo schreef ze onder meer: "Mijn schuldgevoel over hen achtervolgt me allemaal" en "Wat me het meest beangstigt is als ik alleen met de baby ben."

Oorspronkelijk was haar celstraf 40 jaar, maar dat is later teruggebracht tot 30 jaar. De vrouw heeft al een aanzienlijk deel van haar straf uitgezeten, 20 jaar.

Folbigg heeft altijd ontkend dat ze haar vier kinderen heeft vermoord en kreeg later bijval van experts. Onderzoekers stelden vast dat er mogelijk sprake is geweest van natuurlijke doodsoorzaken. Zeker twee van de kinderen hadden een zeldzame genetische mutatie. Een derde kind had mogelijk een neurologische aandoening.

Twijfel

De autoriteiten zijn er niet langer volledig van overtuigd dat Folbigg haar kinderen heeft omgebracht. Procureur-generaal Michael Daley zei vandaag op een persconferentie dat er gerede twijfel bestond over de schuld van Folbigg. "En in het belang van gerechtigheid voor mevrouw Folbigg zal ze zo snel mogelijk moet worden vrijgelaten."

Hoewel haar veroordeling niet wordt ingetrokken, wordt ze wel vervroegd vrijgelaten. Het is niet duidelijk of ze recht heeft op een schadevergoeding.