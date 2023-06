Deel Amsterdamse appartementen na brand mogelijk jaren onbewoonbaar

Bekijk hier beelden van de brand in het Amsterdamse appartementencomplex:

Het complex bestaat uit in totaal 95 appartementen. Vooral woningen op de bovenste drie etages zijn zwaar beschadigd. Vesteda gaat na voor hoeveel bewoners een nieuwe woonruimte gezocht moet worden. Hiervoor heeft de verhuurder hulp ingeschakeld van collega-verhuurders.

Zeker twintig appartementen van het Amsterdamse complex dat afgelopen weekend in brand stond, zijn waarschijnlijk nog één tot drie jaar onbewoonbaar. Dat zegt een woordvoerder van Vesteda, verhuurder en eigenaar van het pand.

In Amsterdam woedt een grote brand op de zevende verdieping van een appartementencomplex vlak bij de A2. De plek waar de A2 en de A10 bij elkaar komen is afgesloten voor verkeer. - NOS

Op korte termijn laat Vesteda een kap plaatsen over de woningen op de bovenste etage, "zodat ze water- en winddicht zijn". Anders kan regenwater alsnog doorsijpelen naar appartementen op lagere verdiepingen.

Vooral appartementen op de onderste vijf verdiepingen zijn nog wel bewoonbaar. Een deel van de bewoners kan op korte termijn weer naar huis, maar wanneer dit is en om hoeveel bewoners het gaat, is niet duidelijk.

Eerst moet het gas, water en licht weer worden aangesloten. "Dat werkt nu niet meer door het bluswater", zegt de woordvoerder. En er moet per woning worden gekeken of er waterschade is.

De grote brand in het appartementencomplex aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam-Oost ontstond zaterdag. Er vielen geen gewonden. Bewoners moesten een andere slaapplek zoeken. Gisteren konden zij noodzakelijke persoonlijke spullen ophalen, zoals kleding.