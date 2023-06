Domper Oranje: geblesseerde Depay mist finaletoernooi Nations League

Nations League live bij de NOS

Het duel tussen Nederland en Kroatië is live bij de NOS te volgen. De wedstrijd begint om 20.45 uur en is live te zien in de NOS-app, op NOS.nl en op NPO 1. De finale is een paar dagen later: op zondag 18 juni begint om 20.45 uur en is ook live te zien in de NOS-app, op NOS.nl en op NPO 1.