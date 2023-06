Drietal in hoger beroep vrijgesproken van moord op Willem Endstra

Een drietal dat verdacht werd van betrokkenheid bij de moord op Willem Endstra is vanochtend in hoger beroep vrijgesproken. De rechtbank had de verdachten in januari 2016 ook vrijgesproken, maar het Openbaar Ministerie (OM) ging daartegen in beroep en eiste gevangenisstraffen tot negen jaar.

Endstra werd in 2004 voor de deur van zijn kantoor in Amsterdam doodgeschoten. De vastgoedhandelaar werd voor zijn dood verdacht van witwassen en werd "de bankier van de onderwereld" genoemd door crimineel John Mieremet.

Willem Holleeder is veroordeeld als opdrachtgever voor de moord op de Amsterdamse vastgoedmagnaat. De vermoedelijke schutter is een Rus die in 2012 in zijn cel overleed.

12.000 extra pagina's

Het OM was ervan overtuigd dat drie mannen medeplichtig waren. Ze zouden de schutter hebben ondersteund, auto's hebben geregeld en onderdak voor hem hebben geregeld. Ook zouden ze maandenlang het kantoor van Endstra in de gaten hebben gehouden en daar op de dag van de moord op de uitkijk hebben gestaan.

Het hof oordeelt net als de rechtbank dat er te weinig bewijs is om de mannen te veroordelen. Het OM bracht 12.000 pagina's aan extra ingebrachte stukken in, maar dat maakt voor het hof geen verschil, schrijft AT5/NH Nieuws.