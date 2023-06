Urenlange treinstoring hakt erin bij reizigers: 'Het was koud'

Ruim een halve dag heeft het treinverkeer rondom Amsterdam stilgelegen vanwege een storing. "We dachten wel de eerste trein terug te kunnen pakken", zegt een vrouw die de nacht doorbracht op het station. Maar uiteindelijk moest ze ook 's ochtends wachten op de eerste trein naar Eindhoven. "Het was koud", zegt ze met een lachje.

Naar schatting enkele honderden mensen hebben noodgedwongen geslapen op stations, in opengestelde treinen of geïmproviseerde opvanglocaties. Dat gebeurde vooral in Utrecht en Amsterdam, waar ook geen nachttreinen reden. De storing in Amsterdam begon zondag om 17.00 uur en vanmorgen om 09.00 uur werd het treinverkeer stapsgewijs hervat.

Reizigers uiten kritiek op NS en spoorbeheerder ProRail over hoe de storing is afgehandeld. Critici vinden dat er niet of nauwelijks duidelijk is gecommuniceerd. "We zijn in de steek gelaten", zegt een vrouw.

'Geen werkend noodplan'

"Wederom moeten we constateren dat een goed noodplan voor de opvang en begeleiding van reizigers niet aanwezig was of niet goed heeft gefunctioneerd", stelt reizigersvereniging Rover in een verklaring. Er wordt opgeroepen tot een grondige evaluatie "omdat reizigers herhaaldelijk worden geconfronteerd met uitval van ict-systemen".

De oorzaak van het probleem bij de verkeersleidingspost in Amsterdam wordt nog altijd onderzocht. NS en ProRail betreuren het ongemak waarmee reizigers zijn geconfronteerd. "We hebben onze stinkende best gedaan om de pijn te verzachten. Maar op een aantal plekken zal het niet goed zijn gegaan en dat is vervelend", zegt de NS-woordvoerder.

De spoorwegbeheerder en het spoorwegbedrijf wijzen erop dat het gaat om een storing uit de buitencategorie. Nooit eerder in zijn achttien jaar tijd bij ProRail heeft bestuursvoorzitter John Voppen dit meegemaakt, zegt hij. Voor het eerst is namelijk overgestapt op een back-uplocatie in Utrecht om het treinnetwerk weer rijdende te krijgen.

Voor de reiziger betekende het vooral veel wachten. Dat begon gisteravond, toen vele duizenden concertgangers in Amsterdam terug naar huis hoopten te gaan: