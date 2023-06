Geen Tour de France voor Kruijswijk na valpartij in de Dauphiné

Steven Kruijswijk start niet in de Tour de France. Kort na het startsein voor de tweede etappe van Critérium du Dauphiné was de Nederlander van Jumbo-Visma betrokken bij een valpartij waarbij hij zijn bekken en sleutelbeen brak.

De etappe van Brassac-les-Mines naar La Chaise-Dieu over 167 kilometer was nog geen tien minuten oud toen het misging. In het ziekenhuis bleek dat Kruijswijk zijn bekken en sleutelbeen gebroken heeft. Dat betekent dat de renner begin juli niet aan de start van de Tour de France verschijnt.

Vorige week stelde sportief directeur Merijn Zeeman nog dat Kruijswijk "volledig op schema lag voor de Tour de France" en dat het team vooral de Dauphiné inging ter voorbereiding op de drieweekse ronde door Frankrijk, die op 1 juli begint.