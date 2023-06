Gert-Jaap Hoekman nieuwe hoofdredacteur van NOS Sport

Gert-Jaap Hoekman wordt per 1 september hoofdredacteur van NOS Sport. Hij is afkomstig van nieuwssite NU.nl, waar hij vanaf 2012 in de hoofdredactie zat, sinds 2013 als hoofdredacteur. Bij NOS Sport wordt hij verantwoordelijk voor de redactie en de journalistieke koers.

Zijn aanstelling komt na het vertrek van de hoofdredactie van NOS Sport eerder dit jaar na grote interne commotie over grensoverschrijdend gedrag en een onveilige werkcultuur op de sportredactie. Die kwestie kwam naar buiten door een artikel in de Volkskrant en had ingrijpende gevolgen: in maart trad de vierkoppige hoofdredactie met onmiddellijke ingang af. Tv-presentator Tom Egbers, die werd beschuldigd van het intimideren van collega', is sindsdien niet meer op het scherm te zien geweest en bij de NOS is een bedrijfsbreed onderzoek naar de cultuur in gang gezet.

Een van Hoekmans eerste taken wordt het formeren van een nieuwe hoofdredactie. Hij begon zijn carrière als freelance sportjournalist bij de toenmalige Zwolse Courant. Daarna ging hij naar Nieuwe Revu, waar hij ook hoofdredacteur zou worden. Hij is verder secretaris van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren.

NOS-directeur Gerard Timmer is blij met de komst van Hoekman: "Met Gert-Jaap Hoekman zijn we erin geslaagd de journalistieke en hoofdredactionele senioriteit in huis te halen die we wensten voor NOS Sport. Gert-Jaap beschikt over een open persoonlijkheid en een menselijke benadering. Ook zijn aan de dag gelegde visie op de potentie voor NOS Sport, zowel inhoudelijk als ten aanzien van de digitale strategie, in een mediawereld die zich snel ontwikkelt zal bijdragen aan de verdere versterking van de positionering van NOS Sport."