Jabeur rolt Pera in een uur op en staat voor het eerst in kwartfinales Roland Garros

De Amerikaanse Pera die in die set maar één punt maakte op haar tweede opslag, liep zich stuk op Jabeurs dropshots, zoals de twee waarmee ze een 3-0 voorsprong en een dubbele break afdwong. Pera grossierde in onnodige fouten, ze sloeg er 33.

Beide vrouwen moesten het maandagochtend niet van hun service hebben. Van de zestien gespeelde games werd in twaalf servicegames de opslag gebroken. In de openingsset won enkel Jabeur op 0-1 een eigen servicegame.

Ons Jabeur had een korte werkdag op het gravel van Roland Garros. De Tunesische nummer zeven van de wereld rolde in een uur en vier minuten de mondiale nummer 36 Bernarda Pera op: 6-3, 6-1. Het is de eerste keer dat Jabeur op Roland Garros is doorgedrongen tot de laatste acht.

In de tweede set stond de Amerikaanse wat dichter bij de baseline, maar kreeg ze wederom geen vat op de verliezend finaliste van Wimbledon en de US Open van vorig jaar. Met gevarieerd spel sleepte Jabeur die zo nu en dan na een verloren punt speels maar ook ietwat gefrustreerd wat ballen wegkopte en trapte, na ruim een uur met een smash de zege binnen.

Nadat Jabeur in 2020 en 2021 strandde in de vierde ronde staat de voormalig nummer twee van de wereld nu voor het eerst in de kwartfinales. Daar treft ze de Spaanse Sara Sorribes Tormo of de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia. Zij spelen momenteel hun partij in de vierde ronde.

Later op de maandag treffen Anna Karolina Schmiedlova en Coco Gauff elkaar, gevolgd door Iga Swiatek en Lesia Tsurenko.