Grensverleggende sprinter Hines op 76-jarige leeftijd overleden

Jim Hines, de eerste atleet die onder de tien seconden dook op de 100 meter, is op 76-jarige leeftijd overleden.

Hines won in juni 1968 bij de fameuze 'Night of Speed' op de sintelbaan van Sacramanto in een handgeklokte tijd van 9,9 seconden. Vier maanden later was de Amerikaan ook op de Olympische Spelen in Mexico, waar de elektronische meting zijn primeur beleefde, de snelste: 9,95.

Daarmee veroverde hij een van zijn twee gouden medailles op de Spelen. Ook op het onderdeel 4x100 meter werd de Amerikaan olympisch kampioen in 1968.

De toptijd van 9,95 seconden hield vijftien jaar stand, in 1983 scherpte zijn landgenoot Calvin Smith de tijd in Colorado Springs met 0,02 aan. Sinds 2009 is het wereldrecord met 9,58 in handen van de Jamaicaan Usain Bolt.