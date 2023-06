Rusland claimt groot Oekraïens offensief afgeslagen te hebben, Oekraïne zwijgt nog

In de dagelijkse update van de Oekraïense legerleiding wordt vanochtend met geen woord gerept over een groot offensief in Donetsk. De leiding meldt wel 29 gevechten in Donetsk en Loehansk en 15 luchtaanvallen op Russische troepen in heel Oekraïne. Ook zijn volgens Kyiv zes vijandelijke drones onderschept en meerdere commandoposten, wapendepots en luchtverdedigingssystemen van Rusland aangevallen.

Het Russische ministerie van Defensie claimt dat het Russische leger gisteren een groot Oekraïens offensief in de regio Donetsk heeft afgeslagen. Volgens de Russen zijn daarbij zo'n 250 Oekraïense militairen gedood en meerdere tanks en pantservoertuigen vernietigd. Vanuit Kyiv is nog geen reactie vernomen op de beweringen van Moskou en het nieuws is nog niet onafhankelijk te verifiëren.

'Verliezen maar tactisch succes Oekraïne'

Zowel de Russische als de Oekraïense claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Oekraïne bereidt zich al maanden voor op een groot tegenoffensief, maar zei gisteren nog dat "plannen houden van stilte", met de boodschap dat het begin van het offensief niet aangekondigd zal worden om Rusland niet wijzer te maken dan nodig. Tegelijkertijd heeft Moskou reden om alle speculatie over het begin van het offensief te overstemmen met berichten over zware Oekraïense verliezen.

Opvallend genoeg weerspreekt de Russische veldcommandant Aleksandr Khodakovsky de succesverhalen van zijn eigen ministerie op zijn Telegram-kanaal. De Oekraïense troepen hebben volgens hem in het westen van Donetsk "een vuist weten te vormen" en "tactische succes" weten te behalen, klinkt zijn verklaring.

"Ze hebben één positie van ons ingenomen, maar ze hebben voelbare verliezen geleden", aldus Khodakovsky. "Nu probeert de vijand de aanwezigheid bij de doorbraak te versterken, uiteraard met het doel om nog meer gebied in te nemen." De Russische veldcommandant denkt niet dat deze aanval deel uitmaakt van het langverwachte Oekraïense tegenoffensief, maar hij houdt er rekening mee dat een succesvolle doorbraak wel het begin kan zijn van meer.

Meer gevechten op en rond frontlijn

De Nederlandse oud-Commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif benadrukt dat er nog veel onduidelijk is en dat er ook zeker een propagandaoorlog wordt gevoerd. "Zolang dit allemaal uit één bron is - en de beelden daarbij laten echt maar heel moeilijk zien wat er aan de hand is - dan moet je dat zeker in deze fase van de oorlog met een korreltje zout nemen", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

De Kruif denkt wel dat de huidige strijdbewegingen anders zijn dan eerder. "De afgelopen weken zagen we heel veel gevechten in de diepte, van de frontlijn af. Nu zien we echt gevechten op en rond de frontlijn. En niet alleen daar, maar ook in het noorden zien we gevechten. Dus dat zijn wel indicaties dat er meer aan de hand is dan wat incidentele gevechten. We zitten, denk ik, echt in de eerste fase van het offensief."

Meer duidelijkheid over de Oekraïense plannen en de Russische tegenreactie zal nog wel even op zich laten wachten, denkt De Kruif. "Oekraïne zal ongetwijfeld op meer plekken gaan aanvallen dan één, als het echt waar is. En het zal echt wel een paar dagen duren voordat we weten dat het offensief aan de gang is, en vooral ook voordat we weten waar het zwaartepunt ligt, voordat weten waar Oekraïne wil doorbreken."

In een video roept Oekraïne op tot stilte over eventuele acties van het leger: